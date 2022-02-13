Представитель Пентагона Джон Кирби не смог подтвердить начало вторжения России на территорию Украины 16 февраля.
Об этом шла речь в его интервью Fox News Sunday.
"Я не в состоянии подтвердить эти сообщения", — заявил Кирби, комментируя заявления о том, что в среду, 16 февраля, ожидается начало вторжения России на территорию Украины.
В то же время он добавил, что США считают, что "крупные военные действия могут произойти в любой день".
Ранее ЦРУ и американские военные обнародовали срочное предупреждение союзникам по НАТО о нападение России на Украину, который, вероятно, может произойти в ближайшую среду, 16 февраля.
Издание Politico со ссылкой на источники информировало, что президент США Джо Байден также сообщил союзникам, что Россия может вторгнуться в Украину 16 февраля.
Вероятность вторжения РФ в Украину
С начала ноября Россия сосредоточила вокруг Украины более 100 тысяч войск.
11 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия может начать новое вторжение в Украину в любой момент.
В тот же день советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что возможное вторжение российских военных в Украину может начаться с воздушных бомбардировок и ракетных ударов.
Украина потребовала от РФ разъяснения по военной деятельности у границ нашей страны и на территории временно оккупированного Крыма.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция получила от источников в России и Беларуси опровержения заявлений о готовящемся вторжении в Украину.