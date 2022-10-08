Сейчас тела убитых оккупантами людей направлены для проведения судебно-медицинской экспертизы.

В освобожденном Купянске-Узловом на Харьковщине обнаружили тела четырех гражданских, которых оккупанты расстреляли в погребе одного из домов.

Как сообщает Харьковская областная прокуратура, по предварительным данным, в середине сентября российские военные расстреляли в погребе домовладения четырех мирных жителей: 73-летнюю хозяйку дома и соседскую семью — 71-летнюю женщину, ее внука и невестку.

"Прокуроры Купянской окружной прокуратуры Харьковской области и следователи Управления СБУ в Харьковской области совместно с криминалистами ГУНП в Харьковской области обнаружили указанные трупы с признаками насильственной смерти. У всех — пулевые ранения в области грудной клетки и головы. Во время осмотра погреба обнаружены гильзы от автомата Калашникова", - рассказали в прокуратуре.

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Отмечается, что погибших похоронили родственники и соседи на территории их домовладений.

Сейчас тела убитых оккупантами людей направлены для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Освобождение Харьковщины

Как сообщал УНИАН, 6 сентября Вооруженные Силы Украины начали успешное контрнаступление на оккупированных территориях Харьковской области. 14 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что Харьковщина почти вся освобождена от русских захватчиков.

Впоследствии в Генштабе ВСУ подтвердили, что вражеские силы бежали из Харьковской области.

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