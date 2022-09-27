Над пгт снова развевается флаг Украины.

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщили об освобождении от российских оккупантов поселка городского типа Купянск-Узловой в Харьковской области.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале ГУР.

"Сегодня, 27 сентября 2022 года, спецподразделением ГУР МО KRAKEN был освобожден очередной город, Купянск-Узловой. Наконец мы можем верифицировать данное событие", - говорится в сообщении.

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Деоккупация Харьковской области

Как сообщал УНИАН, Вооруженные силы Украины официально пошли в контрнаступление в области в начале сентября. Уже на 9 сентября, по подсчетам Института изучения войны, они отбили у врага 2,5 тысячи квадратных километров.

14 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что почти вся Харьковская область уже освобождена от оккупантов.

По данным британской разведки, украинская армия разгромила на Харьковщине 1 гвардейскую танковую армию РФ. Сообщается, что этих солдат готовили для защиты Москвы и войны с НАТО.

16 сентября глава Национальной полиции Игорь Клименко заявил, что на деоккупированных территориях Харьковщины обнаружено 10 пыточных.

Сегодня в Офисе президента Украины сообщили, что в Харьковской области от российских оккупантов освобождены уже 454 населенных пункта.

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