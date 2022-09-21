В настоящее время эксгумация тел проводится только на одном кладбище, в Изюме 7 таких мест.

В освобожденном Изюме может быть еще много мест с массовыми захоронениями жертв.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире информационного телемарафона.

"Я уверен, что это не все могилы. На сколько мне известно, в настоящее время мы приближаємось к цифре 200 эксгумированных тел, их только на одном кладбище, предыдущая цифра где-то 450. Всего в Изюме 7 кладбищ",- акцентировал Лубінець.

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Он рассказал, что по данным местных жителей, тела замученных и погибших людей оккупанты отдавали родственникам с требованием захоронить в разных местах.

"Когда я находился в Изюме, общался с местными жителями, которые находились в городе во время оккупации. Они говорили, что очень много людей, погибших от российских авиабомб, от обстрелов, которые были, в том числе, замучены в застенках - в Изюме. То их отдавали родственникам и говорили похоронить в разных местах. В Изюме 7 таких мест. Мы начали эту работу только на одном кладбище. Поэтому я уверен, что будут еще новые открытия и они будут не менее трагичными и ужасными", - подчеркнул Лубинец

Омбудсмен добавил, что в Изюме во время временной оккупации была тотальная система запугивания и террора местного населения.

"Такое люди пережили все время, тотальная система запугивания, поиска постоянного наших проукраински настроенных людей, бывших правоохранителей. То есть каждый, кто просто шел по улице мог попасть в застенок и из него как раз выбивали подписание документа, что он украинский шпион. К сожалению, очень многих, они (местные жители-УНИАН) так и говорят, что "многие из наших жителей, они после этой застенки просто не вернулись, мы их уже не видели и не знаем что с ними произошло", - сказал Лубінець.

Он отметил, что сейчас идет фиксация всех преступлений для того, чтобы добиться наказания российских военнослужащих.

"Юридически каждое тело сейчас достается, каждый наш гражданин и по каждому работают наши правоохранители. Там сотни представителей Национальной полиции, там отдельно бригада прокуратуры, отдельно представители офиса Генерального прокурора. Насколько мне известно, иностранные специалисты нам помогают. Для нас очень важно, чтобы каждый факт преступления, которое совершили российские военнослужащие, он был зафиксирован, понятно, что доказано и потом это станет частью Международного уголовного трибунала", - акцентировал Лубінець.

Как сообщал УНИАН, 14 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что Харьковщина почти вся освобождена от российских захватчиков, в оккупации более пяти месяцев жили около 150 тысяч украинцев.

16 сентября глава Национальной полиции Игорь Клименко заявил, что на деоккупированных территориях Харьковской области обнаружено 10 застенков.

Также вблизи города Изюм, находившегося в оккупации, обнаружено 445 захоронений людей.

По данным уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Олега Котенко, в Изюмском районе обнаружили пять кладбищ, где похоронены погибшие в результате российской агрессии гражданские и военные.

19 сентября председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синєгубов сообщил, что с места массового захоронения в Изюме эксгумировано уже 146 тел, из них двое - детских. У части погибших есть признаки насильственной смерти, тела со связанными руками и следами пыток, следами минно-взрывных травм, осколочных и колото-резаных ранений.

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