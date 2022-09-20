Лидеры обсудили актуальные вопросы безопасности

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с Президентом Украины Зеленским.

Об этом сообщил в Twitter президент Владимир Зеленский.

"Провел телефонный разговор с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Обсудили актуальные вопросы безопасности", – написал он.

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Как сообщает турецкое агентство "Анадолу", в Управлении по связям Администрации президента Турции сообщили, что телефонный разговор состоялся перед выступлением главы турецкого государства на 77-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Ранее сегодня Эрдоган сообщил, что во время встречи в Узбекистане на прошлой неделе российский диктатор Владимир Путин заверил его в своей готовности завершить кровавую войну против Украины.

"И он на самом деле показывает мне, что он готов завершить это как можно скорее. Это было мое впечатление, поскольку так, как дела движутся сейчас, то это довольно проблематично", – сказал Эрдоган.

20 сентября Россия продемонстрировала переход к тому, что аналитики назвали "опасным путем эскалации". В "ЛНР", "ДНР", а также Херсонской и Запорожской областях ставленники Кремля заявили о намерении провести референдумы о присоединении захваченных территорий Украины к России уже в конце этой недели – с 23 по 27 сентября.

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