Оккупационная администрация заявила о сбитии крылатой ракеты.

Во временно оккупированной Феодосии в Крыму раздались взрывы. Беспилотник или его обломки попали в здание в районе Керченского шоссе, после чего начался пожар.

Об этом сообщает телеграм-канал "Крымский ветер". Отмечается, что на некоторое время на отдельных улицах исчез свет.

"Из Феодосии сообщают наши подписчики: было три пуска ракет, последним, вероятно, сбили беспилотник. Пожар вспыхнул в районе очистных сооружений. Звуки взрывов были слышны даже в Старом Крыму. Из Феодосии в сторону Приморского помчались автомобили скорой помощи", – говорится в постах.

Оккупационная администрация сразу же заявила о работе ПВО. Якобы сбита ракета.

"Силами ПВО в восточной части Крыма сбита крылатая ракета. Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации", – написал гауляйтер оккупированного Крыма Сергей Аксенов.

В то же время советник Аксенова Олег Крючков утверждает, что обломки "сбитой ракеты" повредили линии электропередач на востоке Крыма.

Взрывы в оккупированном Крыму

В ночь на 30 августа Севастопольскую бухту в Крыму атаковали беспилотники. гауляйтер оккупированного Севастополя Михаил Развожаев отчитался о работе "сил ППДО".

Взрыв в Крыму прогремел и 29 августа. Тогда оккупанты говорили, что "сдетонировала трава". В то же время на месте взрыва был виден густой дым, очевидцы говорили, что туда направлялись несколько карет "скорой".

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