В ночь на 30 августа временно оккупированный Крым атакуют беспилотники. Об этом заявил гауляйтер оккупированного Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
"В районе Севастопольской бухты, по предварительной информации, силы ППДО отражают атаки вражеских беспилотников с моря. Все силы и службы находятся в состоянии боевой готовности", - написал он.
В сети сообщают, что слышат работу противовоздушной обороны в Севастополе.
Обновлено в 03:50: В Нахимовском районе Севастополя слышны взрывы.
Взрывы в России и Украине 30 августа
Этой ночью взрывы раздаются в российских городах. Сначала стало известно о попадании беспилотника по аэродрому в Пскове, россияне заявили о повреждении четырех самолетов Ил-76. также СМИ пишут о пожаре в районе воинской части, в городе ввели план Эдельвейс.
Кроме того, российское Министерство обороны отчитывается о сбитии беспилотных летательных аппаратов в ряде областей. Россияне публикуют фото и видео последствий взрывов и работу противовоздушной обороны. Взрывы прогремели в Тульской, Брянской, Калужской и Орловской областях.
В то же время идет атака дронов по территории Украины, впоследствии оккупанты запустили ракеты по Одесской области. Одесситы сообщили о взрывах, на подступах к Киеву работала ПВО.