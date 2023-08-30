Когда международное сообщество говорит о Херсоне, Запорожье, Донецке, Луганске и Крыме, то разницы нет, поскольку все смешалось в контексте освобождения всех украинских территорий.

Госпожа посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс заявила, что временно оккупированный Крым потерял свой "особый статус" после начала полномасштабного вторжения России.

Как сообщила в интервью ВВС Симмонс, в Кремле воспринимают Крым критически важной частью своей территории, однако полуостров является частью Украины.

"Одно из изменений, которые принесла эта война - это то, что специальный статус, который международное сообщество предоставило Крыму после 2014 года, по моему мнению, в настоящее время стал сбалансированнее", - сказала Симмонс.

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Дипломатка заявила, что когда международное сообщество говорит о Херсоне, Запорожье, Донецке, Луганске и Крыме, то разницы нет, поскольку все смешалось в контексте освобождения всех украинских территорий.

"Так какой смысл в так называемом специальном статусе для Крыма? В плане легитимности нет разницы между тем, за какую именно свою суверенную территорию вы боретесь", - подчеркнула она.

Освобождение Крыма - последние новости

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина будет возвращать Крым военным путем, потому что других вариантов пока нет.

"Мы его будем освобождать. Скорее всего это будет происходить военным путем, если страна-агрессор к этому времени не поймет, что ей надо уйти с нашей территории. Другого варианта у нас нет", - сказал секретарь СНБО.

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