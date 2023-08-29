На месте взрыва виден столб густого дыма. Туда помчались кареты скорых.

Рядом с населенным пунктом Еленовка, что во временно оккупированном Крыму, прогремел взрыв.

Как сообщает Телеграм-канал "Крымский ветер" со ссылкой на очевидцы, был слышен глухой взрыв, а затем в небо поднялся столб дыма.

К месту взрыва сразу помчались кареты скорой помощи. Видео с места происшествия свидетельствует о вероятном "прилете".

Впрочем, оккупационные власти придумали нелепое оправдание инциденту вблизи Еленовки. Так называемый советник гауляйтера Крыма Олег Крючков заявил, что сдетонировала трава.

"В Еленовке загорелась трава в степи. На месте работают спасатели", - прокомментировал Крючков.

Его шеф-гаулятер полуострова Сергей Аксенов - вообще молчит о взрывах в Еленовке.

Ситуация в Крыму

ВСУ приближаются к Крыму, поэтому ситуация там становится напряженнее. В конце июля руководитель украинской разведки Кирилл Буданов спрогнозировал, что ВСУ скоро будут на территории полуострова. Вчера в ССО рассказали, что ударные дроны атаковали базу береговой охраны российского флота на полуострове.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина будет возвращать себе Крым военным путем, потому что других вариантов пока нет. Кроме того, Данилов отметил, что когда начнется военное освобождение Украиной Крыма, все это увидят и поймут.

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