Мужчин призывного возраста призвали немедленно покидать оккупированные территории.

На вражеском блокпосте в Васильевке Запорожской области мужчин в возрасте от 18 до 35 лет не пропустили в сторону Запорожья.

Об этом сообщил в своих соцсетях мэр Мелитополя Иван Федоров.

Усиление контроля Федоров связывает с намерениями российских захватчиков мобилизовать в ряды ВС РФ украинских мужчин на оккупированных территориях.

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"Мужчинам в возрасте до 35 лет рекомендуем немедленно покинуть оккупированную территорию по маршруту Крым-Грузия", - написал Федоров.

Мэр Мелитополя напомнил, что в 2014 году в так называемых ЛНР/ДНР оккупанты устраивали настоящую охоту на мужчин. То же самое они совершат и на ВОТ Запорожской и Херсонской областей.

"Необходимо уже сейчас или пытаться выезжать в сторону Запорожья, или выбрать альтернативный путь - в сторону Грузии через временно оккупированный Крым. Времени осталось мало", - подчеркнул городской голова.

Оккупация Мелитополя

Справка УНИАН. Российские войска зашли в Мелитополь 26 февраля. С тех пор город и прилегающие районы - под оккупацией захватчиков.

Украинцы встретили россиян мирными протестами, антироссийские митинги продолжались неделями, пока оккупанты не открыли огонь по демонстрантам.

С марта в Мелитополе работает только российская связь и телевидение. В том же месяце был похищен мэр города Иван Федоров за отказ сотрудничать с режимом. Преследованиям подверглись проукраинские активисты, чиновники и обычные жители.

Мобилизация в России

21 сентября Путин объявил частичную мобилизацию в России - в первую очередь специалистов с боевым опытом численностью до 300 тысяч человек.

Более того, СМИ обращают внимание, что неопубликованный для общественности указ российского президента может позволить руководству РФ мобилизовать до 1 миллиона человек.

В то же время западные эксперты сомневаются в способности Вооруженных сил России принять, обучить и обеспечить хотя бы изначально заявленное количество новобранцев.

Аналитики считают, что мобилизация в России демонстрирует сложное положение оккупантов на поле боя, ведь совпала с военным поражением ВС РФ под Харьковом, а также не помешает контрнаступления ВСУ в ближайшей перспективе.

В то же время экспертная среда склоняется к мнению, что первыми мобилизуют мужчин на оккупированных территориях Украины, как это было накануне 24 февраля с ОРДЛО.

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