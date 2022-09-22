Информация о пострадавших и разрушениях выясняется.

Российские оккупанты нанесли очередной удар по Запорожью. Утром в городе и области была объявлена воздушная тревога. А впоследствии стало известно, что рашисты попали по Запорожью.

Об этом сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух в Telegram.

"Враг нанес удар по областному центру. Информация о пострадавших и разрушениях выясняется", - написал он.

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Старух призвал жителей города соблюдать правила воздушной тревоги. Важно не выходить из укрытий и дождаться отбоя тревоги. Также не стоит фотографировать места "прилетов" и трогать опасные предметы, ведь вражеские снаряды могут взорваться.

Ранее враг не один раз атаковал Запорожье. УНИАН уже сообщал, что вчера Россия атаковала Запорожье ракетами. Рашисты попали в объекты инфраструктуры.

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