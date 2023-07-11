Оккупанты разместили склад на элеваторе.

На оккупированной части Херсонщины в Новоалексеевке уничтожен вражеский склад боеприпасов. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram.

"Ночная бавовна в "глубоком тылу". Расцвела на захваченном элеваторе в пока оккупированной Новоалексеевке Херсонской области. Детонировало до рассвета", - написал он.

Заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов сообщил в Facebook, что в Новоалексеевке элеватор, в котором оккупанты разместили склад БК, полностью уничтожен. Он отмечает, что, по предварительной информации, жертв среди мирного населения нет, а также больших разрушений в поселке тоже нет - выбиты окна и двери, побит кое-где шифер.

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"Элеватор до сих пор дымит, подавая знак всем патриотам Генической громады, что освобождение будет", - написал он.

Потери России в Украине - актуальные данные

По данным Генштаба, 10 июля уничтожены 540 российских оккупантов и много их техники - в частности, 17 боевых бронированных машин и 14 артиллерийских систем, 4 РСЗО и один вертолет.

Сегодня также, сразу из нескольких источников, было подтверждено уничтожение подразделения "Ахмата" на Бахмутском направлении. "Кадыровцев" туда перебросили накануне из-под Марьинки, чтобы усилить группировку войск РФ в окрестностях Бахмута.

На этом хорошие новости не заканчиваются. Украинскими защитниками была уничтожена российская ЗРС С-400 "Триумф" в составе пусковой 5П85СМ2-01 и РЛС 92Н6Е. Важно еще понимать, что данная ЗРС размещается в глубоком тылу.

А в районе временно оккупированного Бердянска Запорожской области ликвидировали российского генерал-лейтенанта Олега Цокова. Он непосредственно участвовал во вторжении РФ в Украину в 2022 году и нанесении ракетных ударов по мирным гражданам и городам Украины.

На протяжении последних 17 месяцев потери России в Украине, по подсчету британской разведки, составляли в среднем 400 оккупантов в день. И РФ из-за этого почти наверняка пытается побороть кризис боевого медобеспечения.

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