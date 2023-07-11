Агент "АТЕШ" сообщил, что в чеченских отрядах много убитых и раненых.

Внедренный агент военного движения украинцев и крымских татар "АТЕШ" сообщил о больших потерях "кадыровцев" в окрестностях Бахмута.

По его данным, отряды чеченцев "разбиты" возле города-руины: "Десятки убитых и раненых. Они бегут с позиций похлеще многих мобиков", - указал он.

Также значительные потери фиксируются в отрядах 83 отдельной десантно-штурмовой бригады, а также в 57/72 отдельных мотострелковых бригад оккупантов.

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"Будучи в заградотрядах и посылая россиян в мясные штурмы они чувствовали себя хозяевами РФ, но как все изменилось. Силы обороны Украины взяли город под огневой контроль и развязка совсем скоро...", - говорится в сообщении.

Также о больших потерях "кадыровцев" возле Бахмута сообщил замкомандира 3-й штурмовой бригады ВСУ Максим Жорин: "Могу подтвердить, что они действительно там были. Но недолго", - указал он.

По его словам, не успели чеченские отряды приехать на позиции, как "получили" от ВСУ много 200-х и 300-х (раненных и ликвидированных).

"Скорее всего, дальше "кадыровцев" будут использовать по основному их функционалу – во второй линии и как "заградотряды". Но мы не против, чтобы их выводили в первую линию", - отметил Жорин.

РФ перебрасывает "кадыровцев" ближе к Бахмуту

Напомним, 11 июля генерал армии Украины Николай Маломуж сообщил, что РФ пытается удержать Бахмут за счет "кадыровцев" - отмечается передислокация чеченских отрядов на Бахмутское направление.

При этом он усомнился, что это поможет российскому командованию выбить оттуда ВСУ, поскольку армия Украины практически полуокружила город по флангам.

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