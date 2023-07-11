Данная ЗРС размещается в глубоком тылу оккупантов.

Украинскими защитниками была уничтожена российская ЗРС С-400 "Триумф", в составе пусковой 5П85СМ2-01 и РЛС 92Н6Е.

Как отметил военный эксперт Александр Коваленко, согласно верифицированным данным это уже вторая уничтоженная ЗРС С-400.

"Важно ещё понимать, что данная ЗРС размещается в глубоком тылу", - добавил он.

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Российские С-400 - подробности

С-400 "Триумф" - российский зенитный ракетный комплекс, зенитная ракетная система большой и средней дальности. С-400 предназначена для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения. Принята на вооружение 28 апреля 2007 года. Контрактная стоимость одного дивизиона из четырёх машин зенитного ракетного комплекса С-400 около 1250 млн. долл., или более 97 млрд. руб.

В конце прошлого года в Беларуси заявили, что первые полученные от РФ комплексы С-400 и "Искандер" поставлены на боевое дежурство. В марте беларуские силовики слили передвижение российских ЗРК С-400, показав их на видео с якобы задержанием экстремистов.

Военный эксперт Олег Жданов прогнозировал, что есть угроза нанесения удара ракетами С-400 с территории Беларуси по Киевской области – в ответ на контрнаступление украинских сил.

В частности, общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 11 июля 2023 года ориентировочно составили 414 средств ПВО.

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