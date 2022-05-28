На берегу Графской бухты расположена топливная база Черноморского флота.

У причалов Графской бухты Севастополя заметили четыре корабля Черноморского флота России.

Об этом сообщает проект Крым. Реалии.

Первым слева корабль корреспондент идентифицировать не смог. Второй и третий – это большие десантные корабли проекта 775.

В составе Черноморского флота четыре таких корабля: "Цезарь Куников" (бортовой номер 158), "Новочеркасск" (142), "Ямал" (156) и "Азов" (151).

БДК "Азов" и "Новочеркасск" сейчас в ремонте в 13-м судоремонтном заводе Черноморского флота, расположенном в Килен-бухте.

Крайним справа пришвартован малый ракетный корабль проекта 21631 "Буян-М". На Черноморском флоте четыре таких корабля: "Вышний Волочек" (бортовой номер 609), "Орехово-Зуево" (626), "Ингушетия" (630) и "Грайворон" (600).

На берегу Графской бухты расположена топливная база Черноморского флота, поэтому бухту иногда называют Нефтяная гавань, корабли заправляются здесь топливом, объясняют журналисты.

По сообщению Одесской ОВА, в Черном море находятся как минимум два носителя крылатых ракет типа "Калибр"с суммарным залпом до 16 ракет.

Пять российских кораблей в Черном море продолжают угрожать нанесением ракетных ударов по территории Украины. Часть кораблей из-за шторма направились в укрытия возле оккупированного Россией Крыма.

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