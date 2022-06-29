Также уничтожены были два склада боеприпасов оккупантов и нанесен удар по зенитно-ракетному комплексу "Стрела-10".

В оперативном командовании "Юг" сообщили об уничтожении 22 российских оккупантов и их реактивной системы залпового огня "Ураган".

Об этом говорится в сообщении на странице ОК "Юг" в Facebook по итогам текущей оперативной обстановки на юге Украины по 28 июня.

"Противник в нашей операционной зоне продолжает ведения боевых действий на тех же позициях и в привычной тактике коварных или дальнобойных авиационных обстрелов не только наших подразделений, но и мирных или освобожденных населенных пунктов", - отметили в Командовании.

Так, тяжелой стволовой артиллерией противника трижды был обстрелян Криворожский район и дважды - Николаев.

"Если на Криворожье критических разрушений и потерь нет, то в результате обстрела Николаева на северной окраине разрушен жилой дом и зерновой состав. Вспыхнувший пожар оперативно ликвидирован. Один человек получил легкие осколочные ранения", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что на Николаевщине был ликвидирован вражеский беспилотник-разведчик "Орлан-10".

В командовании также сообщили, что парой ударных вертолетов Ка-52 противника были атакованы окрестности Александровки на Херсонщине. Потерь нет.

"В ответ наш авиационный потенциал применен 5 раз, в частности в районе админграницы Николаевской и Херсонской областей. Наши штурмовики и вертолеты нанесли удары по скоплениям вражеской силы и техники, опорном пункта и зенитно-ракетному комплексу "Стрела-10", - говорится в сообщении.

Отмечается, что украинскими ракетно-артиллерийскими подразделениями при выполнении огневых задач ликвидировано 22 оккупанта уничтожены реактивную систему залпового огня "Ураган", три единицы бронированной и пять - другой автомобильной техники, а также два склада боеприпасов.

В командовании также отметили, что в течение суток враг атаковал Одесскую область ракетами, из которых одна была уничтожена, остальные - "испытывала на прочность береговую линию юга региона".

"Обошлось без существенных разрушений и пострадавших именно потому, что доступ к побережью в этой местности закрыт", - отмечается в сообщении.

В ОК "Юг" также добавили: "Море, что стихает после шторма, также имеет в себе неприятные и крайне опасные средства враждебного воздействия: два ракетных корабля и несколько сот мин, что легко могут оказаться в прибрежной зоне и наделать беды".

Напомним, ВСУ продолжают бить по вражеским силам на захваченном русскими острове Змеиный. Там ВСУ уничтожили уже три зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь С1" захватчиков.

Вас также могут заинтересовать новости: