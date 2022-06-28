Враг нанес очередной удар по югу Одесской области ракетой "Оникс".
Об этом журналистам сообщили в Оперативном командовании "Юг".
"Враг продолжает атаковать Измаильский район Одесской области крылатыми ракетами типа "Оникс". После утреннего уничтожения еще пять ракет были выпущены береговой линией в течение дня", - сказано в сообщении.
Удар пришелся на побережье.
Отмечается, что обошлось без существенных разрушений и пострадавших именно потому, что доступ к побережью в этой местности закрыто.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 28 июня, утром была попытка врага ударить по Измаильскому району Одесской области, но силами противовоздушной обороны ракета была уничтожена над морем.