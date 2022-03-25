В Одесской области украинские зенитчики сбили три вражеские ракеты.
Об этом сообщил спикер оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, сославшись на информацию командования "Пивдень".
Отмечается, что сегодня в Одесской области военнослужащие зенитных ракетных войск ВСУ сбили три российские крылатые ракеты.
В социальных сетях очевидцы пишут, что видели, как в небе над Одесской областью горели вражеские ракеты.
Как сообщал УНИАН, Соединенные Штаты оценивают, что Россия сталкивается с отказом до 60% высокоточных ракет, которые она использует для нападения на Украину. Официальные лица не раскрыли, что именно является причиной высоких показателей отказов российских ракет.