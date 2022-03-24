На окраинах Мелитополя российские оккупанты разместили свою военную базу возле местного военного аэродрома.
Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров в Facebook.
Из нее российские военные ведут ракетный обстрел по всей территории Украины.
"Оккупанты строят свою военную базу на территории авиагородка в нашем городе. Из нее они выпускают ракеты по другим городам Украины. Эти ракетные установки будут уничтожаться, поэтому мирные жители Мелитополя являются живым щитом российских военных", - написал он.
Как сообщал УНИАН, недавно украинские военные восьмой раз ударили по армии РФ под Чернобаевкой. Этот населенный пункт уже можно назвать одним из символов сопротивления агрессору.