Официальные лица не раскрыли, что именно является причиной высоких показателей отказов российских ракет.

Соединенные Штаты оценивают, что Россия сталкивается с отказом до 60% высокоточных ракет, которые она использует для нападения на Украину.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников.

Ссылаясь на американскую разведку, трое американских официальных лиц заявили, что, по оценкам Соединенных Штатов, уровень отказов России меняется изо дня в день. Он зависит от типа запускаемой ракеты и иногда может превышать 50%. Двое из них сказали, что он достиг 60%.

Один из чиновников сказал, что разведка показала, что процент отказа российских крылатых ракет воздушного базирования составляет от 20 до 60%, в зависимости от дня.

Два эксперта, опрошенные агентством Reuters, заявили, что любой уровень отказов в 20% и выше будет считаться высоким.

Официальные лица не раскрыли, что именно является причиной высоких показателей отказов российских ракет.

Журналисты отмечают, что такая высокая частота отказов может включать в себя что угодно - от неудачных запусков до того, что ракета не взорвется при ударе.

Ранее на этой недели представители министерства обороны США сообщили, что, по оценке Пентагона, с начала войны Россия запустила более 1100 ракет всех видов. Официальные лица США до сих пор не сообщили, сколько из них достигли своих целей, а сколько не смогли.

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