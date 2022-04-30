У Николаева был обнаружен схрон с противотанковым вооружением.

Неподалеку Николаева обнаружили схрон с противотанковым вооружением, которое планировали использовать для терактов в городе.

Об этом сообщил спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров.

По его словам, на Херсонщине оккупанты и их вновь назначенные на управленческие должности коллаборанты меняют риторику относительно планов на референдум, зато пытаются подкупить население рублевыми выплатами.

На Николаевщине задержаны правоохранителями трое российских военных, которые входили в состав группировки, которая пыталась захватить Южноукраинскую АЭС.

"А возле областного центра был обнаружен схрон с противотанковым вооружением. Тайник обустроила российская диверсионно-разведывательная группа, которая готовила теракты в Николаеве", - рассказал Назаров.

Он добавил, что во время осмотра правоохранителями был изъят противотанковый ракетный комплекс "Корнет" и гранатометы российского производства.

Как сообщал УНИАН, Служба безопасности Украины схватила трех российских военных из группировки, которая планировала захватить Южноукраинскую АЭС.

Вас также могут заинтересовать новости: