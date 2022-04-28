В Николаевской области за прошедшие сутки в результате атак оккупантов ранены 10 гражданских лиц.
Об этом сообщила председатель Николаевского областного совета Анна Замазеева в Telegram.
"За прошедшие сутки в Николаевской области ранения получили 10 человек. К счастью, детей среди пострадавших нет", - отметила она.
По ее словам, все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения и получают необходимую помощь.
"По состоянию на сегодняшнее утро в больницах находятся 134 гражданина, пострадавшие от атак оккупантов на Николаевскую область", - добавила Замазеева.
Война в Украине:
- 24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.
- 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.
- Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что затрудняет эвакуацию мирного населения и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.
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