В больницах находятся 134 гражданина, пострадавшие от атак россиян на Николаевскую область.

В Николаевской области за прошедшие сутки в результате атак оккупантов ранены 10 гражданских лиц.

Об этом сообщила председатель Николаевского областного совета Анна Замазеева в Telegram.

"За прошедшие сутки в Николаевской области ранения получили 10 человек. К счастью, детей среди пострадавших нет", - отметила она.

По ее словам, все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения и получают необходимую помощь.

"По состоянию на сегодняшнее утро в больницах находятся 134 гражданина, пострадавшие от атак оккупантов на Николаевскую область", - добавила Замазеева.

Война в Украине:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что затрудняет эвакуацию мирного населения и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

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