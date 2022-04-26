Противник несет потери, так как ВСУ продолжают эффективно обороняться.

В направлении Гуляйполя и Запорожья идут тяжелые бои между российскими оккупантами и Вооруженными силами Украины. Враг также прикладывает "чрезвычайные усилия" в попытке наступать на Кривой Рог.

Соответствующей информацией поделился советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович во время вечернего брифинга.

"В направлении Гуляйполя и Запорожья идут тяжелые бои. Наши войска совершают удары по скоплениям российской техники и пунктам управления, полевым складам. И чрезвычайные усилия противник прикладывает в направлении Кривого Рога, концентрируя свои силы на севере Херсонской области, пытаясь продвинуться в сторону Кривого Рога, но сегодня, на протяжении суток, они понесли там потери", — заявил Арестович.

Далее советник главы ОП рассказал об успешном ударе по оккупантам в этом операционном районе. Как ранее писал УНИАН, возле Великой Александровки Херсонской области ВСУ ликвидировали около 70 россиян и взорвали склад с боеприпасами.

Напомним, ранее о возможном наступлении рашистов на Кривой Рог предупреждал мэр Александр Вилкул. По его словам, вокруг города выстроена глубокоэшелонированная оборона и многоступенчатые укрепленные районы.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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