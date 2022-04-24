Защитники города готовы к любому развитию ситуацию.

Враг формирует силы для наступления из Херсонской области в сторону Кривого Рога. В ближайшие дни он может перейти в атаку, но вокруг города уже выстроена оборона, а защитники готовы к любым сценариям развития событий.

Такое заявление сделал мэр Кривого Рога Александр Вилкул в эфире национального телемарафона. Выдержка из эфира была опубликована на официальной странице главы города на Facebook.

"Враг проводит формирование наступательного ударного формирования на нашем направлении в Херсонской области. В ближайшие дни мы ждем их возможного перехода в наступление. Но мы знаем про них больше, чем им кажется, мы понимаем все их планы, и мы полностью готовы к любому развитию ситуации", — сообщил Вилкул.

По словам мэра, гарнизон и воинские часты Кривого Рога готовы встречать оккупантов. Вокруг города выстроена глубокоэшелонированная оборона и многоступенчатые укрепленные районы.

Напомним, за время войны оккупанты несколько раз обстреливали Криворожский район. Последний удар враг совершил пять дней назад и разрушил жилые дома. Тем временем на Херсонщине ВСУ провели успешную операцию и освободили несколько населенных пунктов.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

Вас также могут заинтересовать новости: