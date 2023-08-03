Враг пытается продвинуться вперед на территории Серебрянского лесничества.

Подразделения Национальной гвардии с боями удержали позиции в районе временно оккупированной Кременной в Луганской области. Сейчас там продолжаются тяжелые бои.

Заместитель директора Департамента планирования применения Главного управления НГУ Николай Уршалович заявил на брифинге, что там проходят тяжелые бои.

По его словам, с 26 по 30 июля командир минометного расчета из состава 5-й Слобожанской бригады НГУ смог неоднократно остановить попытки российских войск продвинуться вперед на территории Серебрянского лесничества.

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"Действия этого командира позволили украинским военным удержать позиции. Благодаря этому российские военные потеряли большое количество солдат и по меньшей мере четыре танка были уничтожены или подбиты", - отметил Уршалович.

27 июля группа операторов БпЛА, минометного взвода и расчета станкового автоматического гранатомета обнаружили и уничтожили скопление российских военных на одном из наблюдательных пунктов.

"Украинские военные совершили огневой налет на наблюдательный пункт, ликвидировали пятерых оккупантов. Еще девять российских солдат получили ранения", - отметил он.

Войска захватчиков давят на Силы обороны на Сватовщине и постоянно штурмуют Белогоровку в Луганской области. Однако, несмотря на это, украинские военные удерживают свои позиции. По словам начальника Луганской областной военной администрации Артема Лысогора, враг пытался продвинуться из районов Кармазиновки и Куземовки на Новоселовское и Новоегоровку.

В бой противник бросает регулярные войска и подразделения "Шторм-Z". Также интервенты пытаются атаковать и Белогоровку, которую им наземными попытками трудно взять, поэтому применяют там, преимущественно, артиллерию и авиацию.

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Как известно, в Серебрянском лесу на Луганщине постоянно идут бои. Заместитель министра обороны Анна Маляр рассказывала, что на Лиманском направлении противник ведет штурмовые действия с целью вытеснение наших войск в районе Серебрянского леса.

По словам аналитиков, последние несколько дней оккупанты пытались продолжать наступать по линии Сватово-Кременная, но безуспешно.

Силы обороны сдерживают наступательные действия российских оккупантов на нескольких направлениях, в течение суток произошло около 30 боевых столкновений.

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