Украинские войска продолжали контрнаступательные действия по меньшей мере на трех участках фронта.

Украинские военные продолжают контрнаступательные действия на северном и южном флангах Бахмута, есть успехи, говорится в отчете Американского института изучения войны (ISW).

Аналитики акцентируют, что успехи украинцев под Бахмутом подтверждают и украинские, и российские источники.

"Российские войска 28 июля вели наступательные действия на линии Сватово-Кременная, вблизи Бахмута и в районе границы Донецкой и Запорожской области, на отдельных участках продвинулись вперед. Украинские войска 28 июля продолжали контрнаступательные действия по меньшей мере на трех участках фронта и, как сообщается, продвинулись вдоль линии Сватово-Кременная, вблизи Бахмута и вдоль границы Донецкой и Запорожской области", – отмечают в ISW.

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Российские источники заявляют о продвижении украинских войск вблизи Курдюмовки и Андреевки. По информации украинского Генштаба, там продолжаются бои.

"Украинский источник утверждал 28 июля, что украинские силы продвинулись в направлении Бахмута на более чем 1200 метров. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр 27 июля сообщила, что украинские войска продолжают наступление к югу от Бахмута, а Генштаб Украины 28 июля сообщил, что продолжаются бои к северу от Бахмута и к югу от Бахмута вблизи Клещеевки, Курдюмовки и Андреевки (все в 5-11 км к югу от Бахмута). Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский заявил, что украинские войска сосредотачиваются на контрбатарейном огне по значительным скоплениям российской артиллерии вблизи Клещеевки, Курдюмовки и Андреевки. ... Российские войска продолжали контратаки, чтобы остановить продолжающиеся украинские наступательные операции вблизи Бахмута", – пишут аналитики.

Ситуация под Бахмутом - последние сообщения

Утром в пятницу, 28 июля, Генштаб ВСУ сообщил, что на Бахмутском направлении наши войска продолжают вести наступательные действия севернее и южнее города Бахмут. Более 15 населенных пунктов пострадали от вражеских артиллерийских обстрелов.

Вечером проинформировали, что на Бахмутском направлении наши защитники успешно отбили атаки противника в районах западнее и южнее Клещеевки Донецкой области. При этом под огнем оказались районы Курдюмовки, Белой Горы, Нью-Йорка и еще более 10 населенных пунктов.

Эксперты отмечают, что украинские силы сжимают кольцо вокруг Бахмута, заход в тыл города будет возможен после наступления под Кременной Луганской области.

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