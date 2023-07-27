Офицер дополз до вражеского танка на 150 метров и из гранатомета NLAW уничтожил его.

Сегодня, 27 июля, во время ночного боя был уничтожен вражеский танк, который начал прямое поражение позиции одного из подразделений Национальной гвардии Украины. Всего Россия уже потеряла 4186 танков.

Об этом сообщил заместитель директора департамента планирования применения Главного управления Национальной гвардии Украины полковник Николай Уршалович на брифинге. Он отметил, что инцидент произошел в 4 часа с участием бойцов Слобожанской бригады НГУ.

"Старший лейтенант Виктор Хоменко, отдав приказ подчиненным на открытие огня по танку, сам взял противотанковый гранатомет NLAW и быстро двинулся ходами сообщений к вражеской цели", - рассказал Уршалович.

Видео дня

По его словам, в лесу условия не позволяют вести огонь с дальнего расстояния, поэтому, добравшись до переднего края, офицер вылез из окопа, прополз на расстояние 150 метров до танка и метким выстрелом уничтожил его. Это позволило удержать позиции и спасти жизни бойцов.

Бои на Луганщине - последние новости

Как известно, в Серебрянском лесу на Луганщине постоянно идут бои. 24 июля заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что на Лиманском направлении противник продолжал штурмовые действия с целью вытеснение наших войск в районе Серебрянского леса.

Со стороны Луганщины наиболее ожесточенные бои продолжаются на трех направлениях. В частности, горячее в районе Сватово, на Купянском направлении Харьковской области и вблизи Кременной – Лимана.

Вас также могут заинтересовать новости: