ВСУ сдерживают наступление врага на Бахмутском, Авдеевском, Марьинском направлениях.

Силы обороны сдерживают наступательные действия российских оккупантов на нескольких направлениях, в течение суток произошло около 30 боевых столкновений. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке.

"На Купянском направлении противник нанес авиационные удары в районах Петропавловки и Кисловки. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Отрадное, Западное, Петропавловка и Подолы Харьковской области. На Лиманском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись такие населенные пункты - Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, спорное, Торское Донецкой области. На Бахмутском направлении силы обороны сдерживают противника в направлении южнее и юго-восточнее Ивановского. Враг нанес авиационные удары в районе населенных пунктов времен Яр, Ивановское и Дружба. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, среди них Раздолевка, Марково, Богдановка, Ивановское, Белая Гора и Нью-Йорк Донецкой области", - говорится в сводке.

Также отмечается, что на Авдеевском направлении враг нанес авиационный удар в районе Авдеевки. Совершил безуспешные наступательные действия севернее и юго-восточнее Авдеевки и юго-восточнее Первомайского Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Степное, Ласточкино, Авдеевка и Первомайское.

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На Марьинском направлении, как проинформировали в Генштабе, силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе города Марьинка. Враг нанес авиационные удары возле Красногоровки и Марьинки. Совершил обстрелы населенных пунктов Красногоровка, острое, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

Кроме того, на шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Макаровки и села Равнополь. Противник предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение западнее Старомайорского и восточнее Урожайного. Артиллерийским обстрелам подверглись Времовка, Равнополь, Новоселки Донецкой области.

"На Запорожском направлении враг нанес авиационные удары в районах Успеновки и Малой Токмачки Запорожской области. Противник сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Новодаровка, Красное, волшебное, Щербаки, Павловка, Каменское Запорожской области и Никополь Днепропетровской области. На Херсонском направлении противник нанес авиационный удар в районе Одрадокаменки. Артиллерийским обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Осокоровка, Качкаровка, Новоберислав, Казацкое, Херсон и Первомайское Херсонской области, Дмитровка и Очаков Николаевской области. В то же время, силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы", - заявили в Генштабе.

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Подразделения одной из бригад оперативного назначения Нацгвардии продвинулись на близко 650 метров в глубь обороны противника, на полтора километра по фронту и закрепились на занятом рубеже на Мелитопольском направлении. На этом направлении гвардейцы продолжали наступательные действия в составе ударных группировок Сил обороны.

На Мариинском и Бердянском направлениях определенные силы и средства Нацгвардии удерживают рубежи обороны. На Купянском направлении силы и средства Нацгвардии надежно удерживают занимаемые рубежи, а подразделения специального назначения продолжают ведение аэроразведки.