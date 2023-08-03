По его словам, ВСУ освобождают украинскую территорию в условиях сильного сопротивления врага.

Вооруженные силы Украины продолжают продвигаться на Бахмутском направлении, а также разрушают планы врага на других участках фронта.

"Весь день работал в органах управления и воинских частях, которые выполняют задачи на наиболее активных участках фронта", - рассказал командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский, пишет Telegram-канал Military Media Center.

По словам командующий, его работа была посвящена актуальным проблема увеличения темпов наступления, перспективам дальнейших действий и решению вопросов, которые мешают успешно выполнить поставленные задачи. Кроме того, он рассмотрел вопросы адекватного реагирования на наступательные действия врага, повышения эффективности огневого поражения, борьбы с дронами и обеспечения наших воинов. Была проведена встреча с младшими командирами и представителями сержантского корпуса Вооруженных Сил.

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"Состоялся откровенный разговор по всем проблемам, требующим срочного решения. Для этого определил конкретные задачи соответствующим должностным лицам", - добавил Сырский.

Как отмечается, несмотря на активные наступательные действия оккупантов на Купянском и Лиманском направлениях, Силы обороны продолжают срывать их планы и наносить им существенные потери в личном составе, технике и также уменьшать наступательный потенциал.

"На Бахмутском направлении продолжаем проводить наступательные действия, шаг за шагом, в условиях сильного сопротивления врага наши бойцы освобождают территорию, приближая победу!",- подытожил Сырский.

Война в Украине - последние новости с фронта

По состоянию на утро 3 августа Россия потеряла на фронте около 247 850 человек личного состава.

Сейчас российские оккупационные войска пытаются перерезать дорогу в Авдеевку.

В то же время на юге благодаря умелой работе ВСУ враг остался без пушек и важного оборудования.

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