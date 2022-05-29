На сегодняшний день в области все спокойно, заверил Алексей Кулеба.

В Киевской области возле границы с Беларусью на данный момент все спокойно, однако регион постоянно находится под угрозой вторжения России.

Такое заявление сделал глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба в видеообращении из Чернобыля, опубликованном в Telegram.

"В последние дни очень много информации было разного плана по поводу того, что возможно снова вторжение российских войск со стороны белорусской границы. Поэтому сегодня мы поехали вместе с руководством областной полиции, проверили средства безопасности", – заявил он.

"На сегодняшний день все в области спокойно. Та информация, которую вы видите в соцсетях, не соответствует действительности относительно того, что здесь ведутся какие-то активные действия. Все в Киевской области нормально, ситуация полностью под контролем сил безопасности", – добавил Кулеба.

При этом он напомнил, что "теперь Киевская область находится постоянно под угрозой вторжения и под угрозой ракетных ударов".

Ранее сообщалось, что в администрации Путина до сих пор считают, что они могут "довести войну в Украине до победы" за несколько месяцев и захватить Киев.

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