По словам Геращенко, даже окружение кремлевского диктатора не согласится выполнить такой приказ.

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко убежден, что президент РФ Путин не пойдет на применение ядерного оружия.

Об этом он сказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

"Ядерное оружие Путин применять не будет. Объясню почему. Потому что ему страшно. Он понимает, что американцы нанесут ответный удар. И он боится за свою трусливую душонку. Кроме того, я думаю, что его окружение не выполнит такой приказ. Если даже он захочет наносить ядерный удар по США, то его окружение просто побоится это сделать", - высказался советник министра.

Недавно бывший командующий Объединенных сил НАТО в Европе генерал Уэсли Кларк заявил, что Путин может отдать приказ о применении тактического ядерного оружия и нанести удар по территории Польши.

Напомним, что Соединенные Штаты разрабатывают план на случай непредсказуемого поведения России, если Путин все же решится применить ядерное оружие против Украины. Для этого в Белом доме собрали команду специалистов.

22 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил американским журналистам о концепции нацбезопасности страны, что допускает применение ядерного оружия, если государство окажется под угрозой существования.

Уже через два дня российский дипломат в ООН уже публично заявил о готовности России применить оружие массового поражения, если его "спровоцирует НАТО".