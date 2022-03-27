Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко убежден, что президент РФ Путин не пойдет на применение ядерного оружия.
Об этом он сказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону.
"Ядерное оружие Путин применять не будет. Объясню почему. Потому что ему страшно. Он понимает, что американцы нанесут ответный удар. И он боится за свою трусливую душонку. Кроме того, я думаю, что его окружение не выполнит такой приказ. Если даже он захочет наносить ядерный удар по США, то его окружение просто побоится это сделать", - высказался советник министра.
Недавно бывший командующий Объединенных сил НАТО в Европе генерал Уэсли Кларк заявил, что Путин может отдать приказ о применении тактического ядерного оружия и нанести удар по территории Польши.
Напомним, что Соединенные Штаты разрабатывают план на случай непредсказуемого поведения России, если Путин все же решится применить ядерное оружие против Украины. Для этого в Белом доме собрали команду специалистов.
22 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил американским журналистам о концепции нацбезопасности страны, что допускает применение ядерного оружия, если государство окажется под угрозой существования.
Уже через два дня российский дипломат в ООН уже публично заявил о готовности России применить оружие массового поражения, если его "спровоцирует НАТО".