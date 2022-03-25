Генерал допускает такой сценарий, если Россия верит в то, что может разрушить НАТО.

Президент РФ Владимир Путин может отдать приказ о применении тактического ядерного оружия и нанести удар по территории Польши.

Об этом заявил экс-командующий Объединенных сил НАТО в Европе генерал Уэсли Кларк в эфире CNN.

"Если он (Путин - УНИАН) действительно хочет сдержать НАТО, если он верит, что может разрушить НАТО, он может применить тактическое ядерное оружие. Где он ее применит? Возможно, не в Украине, а где - то в людном месте в Польше", - заявил Кларк.

По его словам, российские войска в рамках учений моделируют ситуацию в которой Россия проигрывает, потому что НАТО поддерживает ее противника. В этом случае они должны применить тактическое ядерное оружие. Как результат НАТО заявляет, что не хочет ядерной войны и отступает.

Кроме того, генерал заявил, что имеет сомнения относительно вероятности применения Россией химического оружия в Украине.

Напомним, что Соединенные Штаты разрабатывают план на случай непредсказуемого поведения России, если Путин все же решится применить ядерное оружие против Украины. Для этого в Белом доме собрали команду специалистов.

22 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил американским журналистам о концепции нацбезопасности страны, что допускает применение ядерного оружия, если государство окажется под угрозой существования.

Уже через два дня российский дипломат в ООН уже публично заявил о готовности России применить оружие массового поражения, если его "спровоцирует НАТО".

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