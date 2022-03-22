Песков напомнил о концепции нацбезопасности РФ.

В Кремле допустили использование Россией ядерного оружия в случае возникновения угрозы для нее.

Об этом заявил CNN спикер президента страны-агрессора Дмитрий Песков.

"Концепция национальной безопасности России предусматривает использование ядерного оружия только в случае угрозы самому ее существованию", - заявил он.

Ранее сообщалось, что на саммите НАТО в Брюсселе страны-члены альянса обсудят, как они будут реагировать, если Россия применит химическое, биологическое, кибер- или ядерное оружие.

Сегодня президент Джо Байден предупредил, что Путин может прибегнуть к применению химического оружия в Украине сейчас, когда его "приперли спиной к стене".

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