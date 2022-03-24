"Ядерные" угрозы со стороны России усилились после заметных провалов россиян в боевых действиях против Украины.

Соединенные Штаты разрабатывают план на случай непредсказуемого поведения России, если Путин все же решится применить ядерное оружие против Украины. Для этого в Белом доме собрали команду специалистов.

Как заявил The New York Times высокопоставленный представитель администрации президента Соединенных Штатов, любое использование Россией "малой" тактической ядерной бомбы – даже на территории Украины и не направленной против члена НАТО – будет означать для альянса и США то, что "все ставки сделаны".

Но уточнять что-либо он отказался.

Председатель комитета по вопросам обороны, сенатор из Рой-Айленда Джек Рид прогнозировал России "последствия" за применение оружия массового уничтожения против Украины. Поскольку радиация может проникнуть на территорию альянса.

Собеседник издания добавил, что пока Вашингтон и разведка НАТО не видели никаких действий со стороны российских военных, которые означали бы подготовку РФ к применению ядерного оружия.

В то же время в Белом доме с выводами об этом осторожны, так как "на карту поставлено значительно больше, чем Украина".

Если Путин целенаправленно ударит по стране НАТО, то он не только направит силы альянса против России, но и, вероятно, столкнется с войсками НАТО на территории Украины, заявил министр обороны Латвии Артис Пабрикс.

Белый дом уже собрал группу специалистов для оценки ядерной угрозы со стороны Российской Федерации и разработки комплекса мер, если такая атака произойдет.

Кроме того, Вашингтон изучает меры, если Путин даст приказ атаковать колонны с вооружением для Украины, и в ответ на намерения России открыть фронт в Молдове и Грузии.

"Ядерные" угрозы со стороны России усилились после заметных провалов россиян в боевых действиях против Украины.

22 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил американским журналистам о концепции нацбезопасности страны, что допускает применение ядерного оружия, если государство окажется под угрозой существования.

Уже через два дня российский дипломат в ООН уже публично заявил о готовности России применить оружие массового поражения, если ее "спровоцирует НАТО".

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