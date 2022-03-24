Дипломат отметил, что Москва сохраняет за собой право использовать такое оружие, если страну "спровоцирует НАТО".

В России уже открыто говорят о возможном использовании ядерного оружия. Готовность к такому сценарию подтвердил представитель России в ООН Дмитрий Полянский.

Первый заместитель постпреда России при ООН пообщался с иностранными журналистами. Как передает Sky News его спросили, в частности, об угрозах ядерным оружием.

Тот ответил, что Москва сохраняет за собой право использовать такое оружие, если страну "спровоцирует НАТО".

"Если Россию спровоцирует НАТО, если Россия подвергается нападению со стороны НАТО, почему бы и нет? Мы – ядерная держава", – подчеркнул Полянский.

"Нельзя угрожать России и пытаться вмешиваться. Когда имеешь дело с ядерной державой, конечно, нужно просчитывать все возможные последствия своего поведения", – дерзко добавил он.

Напомним, ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков утверждал, что Путин может нажать ядерную кнопку если Россия почувствует "угрозу для существования".

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