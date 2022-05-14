Он считает, что Путина склоняют к их аннексии.

У России сейчас нет понимания, что делать с захваченными территориями Украины.

Об этом заявил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире телеканала.

"Фактически ежедневно мы видим то на Донбассе, то на Херсонщине кого-то из высокопоставленных чиновников России. Судя по всему, они ездят сюда, чтобы сделать определенные выводы из того, что делать дальше с этими территориями, пока какое-то решение в Москве не принято", - рассказал Денисенко.

Он считает, что российского президента Владимира Путина склоняют к аннексии оккупированных территорий.

"И очевидно, что ему тоже это было бы приятнее, но пока решений об аннексии каких бы то ни было территорий они не приняли. Потому что понимают, что это резко ухудшает переговорный процесс и фактически большая часть стран может просто выйти из переговорного процесса, как только будет объявлено о начале аннексии", - отметил он.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты планируют провести "перепись" населения на Херсонщине.

Вас также могут заинтересовать новости: