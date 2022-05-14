В частности, жители Генического района уже начали получать уведомления с призывом обратиться в сельсовет с документами.

Российские оккупанты планируют провести "перепись" населения на Херсонщине так же, как это было во временно оккупированном Крыму в 2014 году.

Об этом сообщает уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook.

"Жители Генического района начали получать уведомления с призывом обратиться в сельсовет с документами. При себе они должны иметь паспорт, идентификационный код, свидетельство о рождении детей, пенсионное удостоверение, удостоверение лица с инвалидностью. В объявлениях указывается, что это будет касаться только тех, кто имеет местную прописку", - отметила омбудсмен.

По ее словам, оккупанты планируют начать "перепись" в понедельник, 16 мая и завершить до конца месяца.

"Учитывая то, что идея с "референдумом" на Херсонщине провалилась, российские оккупанты рассматривают различные варианты относительно "статуса" временно оккупированных территорий, в том числе и создание так называемого Крымского федерального округа. Согласно Гаагской конвенции 1907 года, четвертой Женевской конвенции 1949 года, Дополнительного протокола 1 к Женевской конвенции 1977 года оккупационная держава не получает суверенитет над оккупированной территорией и должна придерживаться законодательства, действующего на такой территории", - заявила Денисова.

Она призвала Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину учесть эти факты нарушений РФ прав человека в Украине.

Как сообщал УНИАН, во временно оккупированном российскими войсками Херсоне на улицах появились обращения к вражеским силам с напоминанием, что город вскоре будет отвоеван.

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