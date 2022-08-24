В МОУ призывают Россию не упускать этот шанс.

В Министерстве обороны Украины напоминают России, что она еще имеет возможность капитулировать.

Об этом говорится в посте на странице МОУ в Twitter.

В ведомстве призвали страну-агрессорку не терять свой шанс, поскольку время проходит.

"Россия, сегодня – как и полгода назад – ты еще имеешь возможность подписать свою капитуляцию, прежде чем мы уничтожим тебя на нашей земле. Не упускайте свой шанс, часы тикают... тик-так, тик-так", - говорится в заметке.

Как ранее сообщал УНИАН, 24 февраля Кремль звонил в ОП и требовал сдаться. Русских обругали и положили трубку. Чуть позже министр обороны Алексей Резников передал Шойгу через белорусского коллегу, что готов принять капитуляцию со стороны России.

А тем временем общие боевые потери противника с 24 февраля ориентировочно составили около 45 тыс. 700 человек. За минувшие сутки украинские военные ликвидировали еще 150 российских оккупантов. Враг потерял еще один вертолет и два БПЛА.

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