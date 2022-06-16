Заместитель министра отметила, что за первую половину июня Минобороны уже передало ВСУ более 55 тыс. бронежилетов и 27 тыс. шлемов.

Министерство обороны продолжает обеспечивать вооруженные силы одеждой, бронежилетами и шлемами, и уже снабжает военных зимней одеждой.

Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр на брифинге.

"По обеспечению ВСУ - с 8 по 15 июня Минобороны передало более 33 тыс. бронежилетов, более 19 тыс. шлемов, 13,5 тыс. пар обуви и более 22 тыс. комплектов костюмов полевых. И напомню, что мы осуществляем уже поставки зимней одежды, которая также уже поступает в войска", - отметила Маляр.

По ее словам, в ближайшее время ожидают еще 21 тыс. бронежилетов и 5 тыс. шлемов этот товар уже отгружен поставщиком и уже на пути к ВСУ.

Заместитель министра отметила, что за первую половину июня Минобороны уже передало ВСУ более 55 тыс. бронежилетов и 27 тыс. шлемов.

"Сосредотачиваемся на том, чтобы держать планку в поставках, и на том, чтобы в резерве были средства защиты не менее, чем на 2 бригады, чтобы когда подразделения корпуса резерва заканчивали подготовку, то для них уже была броня", – пояснила Маляр.

Как сообщал УНИАН, Маляр заявила, что основной целью оккупантов является уничтожение иностранного вооружения и путей его доставки в Украину. Дальнейшие наступательные действия армии РФ будут зависеть от наличия в Украине необходимых ресурсов и вооружения для ведения боевых действий.

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