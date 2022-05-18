Украина пока не разглашает информацию о выходе защитников Мариуполя, чтобы не нанести им вреда.

В Министерстве обороны России сообщили, что с комбината "Азовсталь" в Мариуполе вышли почти тысяча украинских воинов.

Эту информацию озвучил спикер Минобороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков.

Российские фашисты называют это "сдачей в плен", тогда как украинская сторона считает это операцией по спасению мариупольского гарнизона, надеясь на обмен военнослужащих.

По словам Конашенкова, 16 мая "сдались в плен" 959 человек, в том числе 80 раненых, из которых 51 человек доставлен в больницу Новоазовска на оккупированной части Донецкой области.

Украина пока не разглашает информацию о выходе защитников Мариуполя, чтобы не нанести им вреда.

Эвакуация защитников Мариуполя из "Азовстали"