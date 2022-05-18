В Министерстве обороны России сообщили, что с комбината "Азовсталь" в Мариуполе вышли почти тысяча украинских воинов.
Эту информацию озвучил спикер Минобороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков.
Российские фашисты называют это "сдачей в плен", тогда как украинская сторона считает это операцией по спасению мариупольского гарнизона, надеясь на обмен военнослужащих.
По словам Конашенкова, 16 мая "сдались в плен" 959 человек, в том числе 80 раненых, из которых 51 человек доставлен в больницу Новоазовска на оккупированной части Донецкой области.
Украина пока не разглашает информацию о выходе защитников Мариуполя, чтобы не нанести им вреда.
Эвакуация защитников Мариуполя из "Азовстали"
- Вице-премьер Ирина Верещук заявила, что 16 мая было эвакуировано более полусотни раненых военных. Она уточнила, что операция по спасению украинских военных с мариупольского завода "Азовсталь" продолжается.
- Зеленский подчеркнул, что к эвакуации из "Азовстали" привлечены наиболее влиятельные посредники.
- На России готовят закон о запрете обмена украинских бойцов из отряда особого назначения "Азов", которых вывезли из Мариуполя.