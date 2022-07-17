Ракетный удар пришелся в склад торвого-производственной компании, где не было даже намека на что-то военное, рассказал Братчук.

Министерство обороны России заявило, что вчерашний ракетный удар по Одессе – это "уничтожение склада противокорабельных ракет Harpoon", которые защищает украинские берега.

Об этом заявил спикер главы Одесской ОВА Сергей Братчук, обративший внимание на фейк врага.

Как заявляют оккупанты, удар был нанесен с помощью "высокоточных ракет большой дальности воздушного базирования". Целью Вооруженных сил России был "один из корпусов промышленного предприятия в Одессе", где якобы хранились американские противокорабельные ракеты.

Россия вчера попала ракетой в склад торвого-производственной компании, где не было даже намека на что-то военное. А сегодня отчиталась, что уничтожила ракеты Harpoon. Наверное, медальку дадут – говорит Братчук.

Ситуация в море изменилась после поступления Harpoon

Они значительно усилили позиции ВСУ и сделали невозможным проведение врагом десантных операций на черноморском побережье.

17 июня стало известно о первом примере успешного использования Harpoon на украинском фронте. Ударом этой ракеты ВСУ уничтожили новый буксир Черноморского флота России Василий Бех. Судно пыталось доставить на оккупированный остров Змеиный боеприпасы, вооружение и новую команду рашистских солдат. Но в результате нашего удара пошло совсем в другом направлении.

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