В первую фазу войны врагу не удалось достичь своих целей, отметила заместитель министра обороны.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр отмечает, что война перешла во вторую фазу, впереди нашу страну ждет чрезвычайно сложный и длительный этап борьбы до полного освобождения территорий Украины в международно признанных границах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала во время брифинга.

"Третий месяц продолжается это полномасштабное вторжение... Война, фактически, перешла во вторую фазу, и этим водоразделом фактически является оборона Киева", - отметила Маляр.

Она напомнила, что оккупанты ключевой своей задачей видели захватить Киев максимум за две недели и таким образом взять под полный контроль Украину.

"В этот первый период или в первую фазу войны врагу не удалось осуществить или реализовать эти цели. И в этой фазе, в первой фазе войны, то есть когда целью был именно захват Киева, враг использовал свои элитные подразделения. И речь идет о большом количестве, это концентрация около 24-х батальонно-тактических групп", - сказала представительница министерства.

Маляр добавила, что в первую очередь это были подразделения российских сил специальных операций, десантных войск и морской пехоты.

"В этот первый период, в эту первую фазу, враг использовал тактику доминирования: и по численности личного состава, и по численности оружия. И, в частности, делал ставку на элитность и профессиональность своих отрядов", - отметила она.

Так, в этой первой фазе войны, отметила Маляр, огромное количество вражеских войск было сконцентрировано вокруг Киева и области. И характерными для первой фазы были огромные потери противника: как личного состава, так и техники и оружия.

"В этой первой фазе Вооруженные силы Украины нанесли абсолютный удар врагу - и первая фаза закончилась победой Вооруженных сил Украины. Потому что врагу не удалось реализовать его ключевые цели. После героической обороны Киева и Киевской области война фактически переходит в другую фазу, потому что враг вынужден формировать и ставить перед собой другие цели, использовать другую тактику и стратегию войны с Украиной", - подчеркнула Маляр.

Россия, добавила она, уже "фактически получила это стратегическое поражение... ведь не смогла достичь никаких целей".

"В то же время впереди нас ожидает чрезвычайно сложный и длительный этап борьбы до полного освобождения наших территорий в международно признанных границах. Ведь у России еще много ресурсов, техники, и она способна мобилизовать людей в армию, что может быть сделано уже в ближайшие недели", - сказала заместитель министра.

Она отметила, что Россия благодаря имеющимся запасам в основном советского оружия может себе позволить вести "долгую интенсивную войну".

Ранее, в апреле, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что Россия сделала серьезную ставку на второй этап войны, стремясь укрепить свои позиции на переговорах путем наступления на востоке Украины.

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