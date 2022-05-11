Противостояние в Генштабе страны-оккупанта из-за провалов "спецоперации" набирает силу.

Российские оккупанты все еще настроены продолжать войну в Украине. В то же время генералы страны-оккупанта начали скрытое противостояние из-за провалов "спецоперации".

Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.

Для "компенсации" потерь, которые РФ старательно скрывает, на войну отправят выпускников училищ.

"Сейчас отсутствуют признаки намерений Кремля завершить войну в Украине в ближайшее время. Зато продолжаются попытки проводить так называемую "скрытую мобилизацию". Проводится активная агитационная кампания, а также направление в зону боевых действий выпускников и курсантов военных училищ. Подобным образом пополняется состав десантных подразделений, которые понесли значительные потери на фронте. В частности, из запланированного на 25 июня выпуска "Рязанского высшего воздушно - десантного командного училища им. Маргелова" большинство выпускников запланировано сразу отправить в районы оперативного назначения на территории Украины", - говорится в сообщении.

РФ привлекла в войне против Украины почти 45% количества автомобилей бригад материально-технического обеспечения (2600 из 6000). Часть, которая осталась, стремятся сохранить для логистического обеспечения в случае возникновения других чрезвычайных ситуаций. Сейчас парк автомобильной техники оккупанты пытаются пополнить за счет угнанных в Украине машин.

Также в разведке сообщили о развертывании процесса дележки власти между генералами российского генштаба.

"Пробуксовка "специальной военной операции" стала катализатором усиление скрытого противостояния внутри российского генералитета. В частности в Генеральном штабе. Расхождение и скрытая конкурентная борьба между группами в генштабе существовали еще задолго до начала войны. Но последние провалы и попытки других центров силы в российском истеблишменте положить на военных всю полноту ответственности за неудачи привели к резкому обострению противостояния", - отметили в разведке.

Как сообщал УНИАН, разведывательное сообщество США считает, что война президента России Владимира Путина в Украине, вероятно, станет "более непредсказуемой и эскалационной" в ближайшие месяцы.

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