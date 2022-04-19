Советник главы Офиса президента, член украинской переговорной группы Михаил Подоляк признал, что переговоры с Россией фактически заморожены. Он не смог спрогнозировать, когда состоится следующий раунд прямых переговоров.
Об этом сообщает Reuters.
По словам Подоляка, осада Мариуполя сделала переговорный процесс с Россией "еще более сложным". Сейчас трудно прогнозировать, когда будут возможны следующие прямые мирные переговоры.
"Очевидно, что на фоне мариупольской трагедии переговорный процесс еще больше усложнился", - заявил Подоляк.
Он отметил, что Россия сделала серьезную ставку на второй этап войны, стремясь укрепить свои позиции на переговорах путем наступления на востоке Украины.
Ситуация в Мариуполе: что известно
Мариуполь с 1 марта находится в осаде, русские постоянно обстреливают его, пытаясь взять город под свой полный контроль.
Президент Владимир Зеленский сообщил, что идут переговоры для того, чтобы помочь украинским защитникам в Мариуполе.
Он заявил, что уничтожение украинских защитников в Мариуполе может поставить точку в мирных переговорах с Россией.
17 апреля Генштаб сообщил, что армия РФ, предположительно, готовится к проведению десантной морской операции в Мариуполе.