Процесс значительно осложнила осада Мариуполя, отмечает украинский переговорщик.

Советник главы Офиса президента, член украинской переговорной группы Михаил Подоляк признал, что переговоры с Россией фактически заморожены. Он не смог спрогнозировать, когда состоится следующий раунд прямых переговоров.

Об этом сообщает Reuters.

По словам Подоляка, осада Мариуполя сделала переговорный процесс с Россией "еще более сложным". Сейчас трудно прогнозировать, когда будут возможны следующие прямые мирные переговоры.

"Очевидно, что на фоне мариупольской трагедии переговорный процесс еще больше усложнился", - заявил Подоляк.

Он отметил, что Россия сделала серьезную ставку на второй этап войны, стремясь укрепить свои позиции на переговорах путем наступления на востоке Украины.

Ситуация в Мариуполе: что известно

Мариуполь с 1 марта находится в осаде, русские постоянно обстреливают его, пытаясь взять город под свой полный контроль.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что идут переговоры для того, чтобы помочь украинским защитникам в Мариуполе.

Он заявил, что уничтожение украинских защитников в Мариуполе может поставить точку в мирных переговорах с Россией.

17 апреля Генштаб сообщил, что армия РФ, предположительно, готовится к проведению десантной морской операции в Мариуполе.

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