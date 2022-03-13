В министерстве заверили, что врагов и дальше яростно уничтожают, но подсчет их потерь - это не первоочередная задача на месте событий.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр объяснила, почему в последние дни данные по потерям среди личного состава оккупантов не меняются.

Об этом говорится в заметке на ее странице в Facebook.

"Где погибшие враги? Почему по официальным данным уже несколько дней не меняется цифра "более 12 тысяч"? Не волнуйтесь, врага яростно уничтожают. Так же яростно, как он разрушает наши города и села", - подчеркнула Маляр.

Она пояснила, что подсчет потерь личного состава врага - далеко не первоочередное дело на месте событий. Кроме того, каждый день ситуация динамично меняется и "по состоянию на сейчас противник остановлен, и нет такого интенсивного активного противостояния, как это было еще несколько дней назад".

"Снижение интенсивности наступательного потенциала противника как раз свидетельствует о действительно больших потерях и потребности в доукомплектовании личного состава", - отметила представительница МОУ.

Маляр также отметила, что нужно понимать, что подсчет потерь врага во время активной фазы войны очень затруднен.

"Установить точную цифру вражеских потерь очень непросто. Есть несколько методик подсчета, которые используются. То есть после боя никто не ходит с калькулятором, если говорить очень упрощенно. Цифры поступают от разных источников, часто с опозданием на несколько суток. Все зависит от ситуации на месте", - пояснила она.

Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба ВСУ, в Украине боевые потери противника по состоянию на воскресенье, 13 марта, ориентировочно составляют более 12 тысяч человек. Было уничтожено 374 танка, 1226 боевых бронированных машин и 140 артиллерийских систем.

Напомним, 24 февраля 2022 года РФ начала войну против независимой Украины и устроила в стране настоящий террор. Россияне обстреливают из тяжелого вооружения мирные украинские города, убивая гражданское население, в том числе детей и женщин.

После начала российского вторжения цивилизованные страны ввели санкции против РФ. Курс рубля всего за две недели войны взлетел почти в 4 раза. Мировые производители и бренды начали массово уходить с российского рынка РФ. Хотя некоторые международные компании до сих пор продолжают там работать и платить налоги стране-агрессору, которые она направляет на убийство украинцев.

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