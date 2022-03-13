В нашей стране уже уничтожено более 370 вражеских танков, отметили в Генштабе Вооруженных сил Украины.

В Украине боевые потери противника по состоянию на воскресенье, 13 марта, ориентировочно составляют более 12 тысяч человек.

Было уничтожено 374 танка, 1 226 боевых бронированных машин и 140 артиллерийских систем, говорится на странице Генерального штаба ВСУ в Facebook.

По его данным, также ликвидированы 62 единицы реактивных систем залпового огня, 34 средства противовоздушной обороны, 74 самолета, 86 вертолетов, 600 единиц автомобильной техники, три корабля, 60 цистерн с горюче-смазочными материалами, а также семь беспилотников оперативно-тактического уровня.

"...Данные уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий", - подчеркнули в Генштабе ВСУ.

Напомним, рано утром 24 февраля войска России ворвались в Украину.

Враг сначала бомбил военные объекты, а потом атаковал и мирные населенные пункты, в частности, Киев, Чернигов, Мариуполь, Харьков, Херсон и Житомир.

В середине марта в Генштабе ВСУ сообщали, что в нашей стране уже уничтожено более 12 тыс. оккупантов.

12 марта президент Владимир Зеленский сказал, что за 16 дней войны 31 батальонно-тактическая группа армии России потеряла боеспособность, было уничтожено более 360 вражеских танков, 1 205 бронированных машин, а также около 60 самолетов и 80 вертолетов.

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