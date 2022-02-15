По данным министра обороны Украины Алексея Резникова на сегодняшний день нет информации, что Россия формирует ударные группировки для наступательных операций.
Об этом он заявил в эфире программы Право на власть на канале 1+1 во время включения.
"Вслушайтесь в цифры. 125 тыс наземного компонента, плюс авиационный, морской. Пусть 140 вдоль всех границ с РФ и временно оккупированным Крымом и ОРДЛО. Но россияне пока, по состоянию на сегодня, по данным разведки и данных наших партнеров ни в одном месте не создали наступательное ударное формирование", - отметил Резников.
По его словам, в случае принятия решения в Кремле атаковать Украину, российским войскам потребуется время на формирование такой группировки.
"И это не один день, и не два. И мы это увидим. Поэтому я вас прошу - не рисуйте апокалиптические сценарии", - сказал Резников.
Напомним, Резников также заявил, что не верит в возможность нападения войск Российской Федерации на Киев. Министр считает огромной ошибкой и ерундой, что столица рухнет за пару суток.