По его словам, в случае принятия решения в Кремле атаковать Украину, российским войскам потребуется время на формирование такой группировки.

По данным министра обороны Украины Алексея Резникова на сегодняшний день нет информации, что Россия формирует ударные группировки для наступательных операций.

Об этом он заявил в эфире программы Право на власть на канале 1+1 во время включения.

"Вслушайтесь в цифры. 125 тыс наземного компонента, плюс авиационный, морской. Пусть 140 вдоль всех границ с РФ и временно оккупированным Крымом и ОРДЛО. Но россияне пока, по состоянию на сегодня, по данным разведки и данных наших партнеров ни в одном месте не создали наступательное ударное формирование", - отметил Резников.

По его словам, в случае принятия решения в Кремле атаковать Украину, российским войскам потребуется время на формирование такой группировки.

"И это не один день, и не два. И мы это увидим. Поэтому я вас прошу - не рисуйте апокалиптические сценарии", - сказал Резников.

Напомним, Резников также заявил, что не верит в возможность нападения войск Российской Федерации на Киев. Министр считает огромной ошибкой и ерундой, что столица рухнет за пару суток.

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