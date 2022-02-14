Министр обороны считает огромной ошибкой и чушью, что Киев рухнет за пару суток.

Министр обороны Алексей Резников заявляет, что не верит в возможность нападения войск Российской Федерации на Киев и советует такие апокалиптические сценарии не рассматривать.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Резников сказал во время включения в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

В частности, у министра спросили, каково будет положение дел, если будет организовано нападение российских войск на Киев.

"Во-первых, я в этот сценарий, откровенно говоря, не верю, потому что атака на Киев возможна только с севера, то есть с территории Республики Беларусь. Я прошу не забывать, что у нас тысяча километров границы с Республикой Беларусь, с которых 750 км - это болота, чащи и очень сложный рельеф, поэтому не в каждом месте в принципе легко пересечь эту границу. Всего 250 км и они находятся не над Киевом, а ближе к польской границе", - подчеркнул Резников.

"То есть, с точки зрения географии, это очень сложная история - атаковать с севера Киев. Во-вторых, до Киева еще надо дойти. Это почти 200 км. Одна из систем обороны построена таким образом, что мы готовы к отпору и до Киева просто никто не дойдет. Я уже не говорю о способности 4-х миллионного Киева себя защищать", - подчеркнул Резников.

Он считает огромной ошибкой думать, что Киев "будет захвачен или упадет за пару суток". "Я предлагаю такой апокалиптический сценарий даже не рассматривать - это ерунда. Извините, те, кто это говорит, даже если наши уважаемые стратегические партнеры", - подчеркнул Резников.

Напомним, также Резников подчеркивает, что Украине военное положение пока вводиться не будет. Министр надеется, что российского вторжения не будет, а Украина выйдет из кризиса, связанного с накоплением российских войск у границы, сильнее.

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