В Министерстве обороны Украины начали следующий этап военной реформы.
Читайте такжеГБР определило пять причин потери Крыма Украиной (видео)
Как сообщила пресс-служба ведомства, об этом заявил министр обороны Украины Андрей Таран в ходе видеовстречи с послом Канады в Украине Ларисой Галадзой.
Глава оборонного ведомства заявил, что перевод управленческих процессов и принципов функционирования Вооруженных сил Украины на новую доктринальную базу до конца 2022 является амбициозной целью только что начатого этапа оборонной реформы.
В частности, глава оборонного ведомства подчеркнул, что указанная цель требует подготовки специалистов, способных действовать в соответствии с ее положениями.
Он также добавил, что в ВСУ должен быть внедрен новый стиль военного лидерства, новая философия отношений в воинских коллективах, а также произойти изменение военной культуры.
Министр обороны отметил, что ярким примером поддержки со стороны Канады оборонной реформы и усилий для достижения указанной цели является имплементация Соглашения о сотрудничестве в сфере институциональной оборонной реформы, подписанного 19 августа между оборонными ведомствами двух стран.
Кроме того, в ходе общения канадской стороной был представлен проект PROTECT, который позволит усилить институциональные возможности и инвестировать в человеческие ресурсы с целью дальнейшей реализации евроатлантических стремлений Украины.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram