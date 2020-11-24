В частности, до 2022 года планируется перевод управленческих процессов ВСУ на новую доктринальную базу.

В Министерстве обороны Украины начали следующий этап военной реформы.

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Как сообщила пресс-служба ведомства, об этом заявил министр обороны Украины Андрей Таран в ходе видеовстречи с послом Канады в Украине Ларисой Галадзой.

Глава оборонного ведомства заявил, что перевод управленческих процессов и принципов функционирования Вооруженных сил Украины на новую доктринальную базу до конца 2022 является амбициозной целью только что начатого этапа оборонной реформы.

В частности, глава оборонного ведомства подчеркнул, что указанная цель требует подготовки специалистов, способных действовать в соответствии с ее положениями.

Он также добавил, что в ВСУ должен быть внедрен новый стиль военного лидерства, новая философия отношений в воинских коллективах, а также произойти изменение военной культуры.

Министр обороны отметил, что ярким примером поддержки со стороны Канады оборонной реформы и усилий для достижения указанной цели является имплементация Соглашения о сотрудничестве в сфере институциональной оборонной реформы, подписанного 19 августа между оборонными ведомствами двух стран.

Кроме того, в ходе общения канадской стороной был представлен проект PROTECT, который позволит усилить институциональные возможности и инвестировать в человеческие ресурсы с целью дальнейшей реализации евроатлантических стремлений Украины.

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Автор: Виталий Саенко