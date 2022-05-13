В ОВА отметили, что такая деятельность врага — не идолопоклонство, а мощная информационно-психологическая операция.

В Мелитополе российские оккупанты ставят на номера авто имперские символы.

Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация.

В ведомстве заявили, что на временно оккупированных территориях враг пытается разместить как можно больше знаков, маркируют территории как якобы "российские".

"В Мелитополе, например, захватчики раздавали автомобильные номера с изображением герба Запорожья образца 1811 года, и надписи "TVR", что является прямой отсылкой к таврической губернии", — говорится в сообщении.

В ОВА отметили, что такая деятельность врага — не идолопоклонство, а мощная информационно-психологическая операция, направленная на подавление сопротивления местного населения оккупированных территорий.

Также на Запорожском направлении противник вел артиллерийские обстрелы подразделений ВСУ по всей линии соприкосновения и воздушную разведку с применением беспилотников.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты пытаются интегрировать временно оккупированные территории Украины в состав Российской Федерации. Украинцам, которые остались в оккупированных населенных пунктах, планируют выдавать паспорта РФ.

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